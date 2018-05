Landesgartenschau und Marzipan

WEILBURG Eine Gruppe des Obst- und Gartenbauvereins Weilburg hat eine fünftägige Tour nach Schleswig-Holstein unternommen. Hauptziel war die Landesgartenschau in Eutin mit ihren kunstvoll angelegten Gartenflächen am Eutiner See. Außerdem ging es auf Schifffahrt von Travemünde nach Lübeck, wo die bekannte Marzipan-Manufaktur Niederegger besucht wurde. Am vierten Tag war die Landeshauptstadt Kiel das Ziel, und die Kieler Förde wurde mit dem Schiff erkundet. Auf der Heimreise wurde für eine Stadtrundfahrt in Hamburg haltgemacht. (red/Foto: privat)