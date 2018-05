Landfrauenverein wächst weiter

Denn auch im vergangenen Jahr ist die Mitgliederzahl – wie schon der Trend in den Vorjahren – erneut gestiegen und liegt nun bei 84 Personen, das sind zwei mehr als im Vorjahr.

Die Vorsitzende ließ die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren und gab einen Ausblick auf die diesjährigen Veranstaltungen. Insgesamt 25 Unternehmungen standen 2017 auf dem Programm, es waren unter anderem Ausflüge zu verschiedenen Zielen nah und fern, darunter die „Dankeschönfahrt“ zum Kräutergärtner Schecker in Frankfurt mit Mittagessen und anschließender Stadtrundfahrt im Mai, die Fahrt zum Hessentag nach Rüsselsheim im Juni, der Besuch des Wetzlarer Ochsenfest im Juli und die Fahrt zu den Bad Hersfelder Festspielen im August.

Auf dem Langgönser Weihnachtsmarkt verkauften die Landfrauen wieder ihren beliebten selbst gebackenen Stollen sowie leckere Plätzchen.

Auch in diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm, einige davon, wie beispielsweise ein Tagesseminar zum Thema „Smartphone, Tablet & Co“, eine Fahrt zum Messe „Land & Genuss“ nach Frankfurt und eine Tagesfahrt nach Wertheim haben bereits stattgefunden. Weitere Termine sind die Teilnahme am Landfrauentag auf dem Hessentag in Korbach am 30. Mai, eine Tagesfahrt an den Biggesee mit Besuch der Krombacher Brauerei am 11. August und die traditionelle Teilnahme am Langgönser Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember.

Auf dem Weihnachtsmarkt wird wieder selbst gebackener Stollen verkauft

Für ihre 60-jährige Treue zum Landfrauenverein wurde Erika Eisenhardt geehrt, seit 50 Jahren ist Sigrid Engel Mitglied, auf 40-jährige Zugehörigkeit kann Luise Eisenhardt blicken, Nicole Fuchs und Christine Keller sind seit 25 Jahren dabei. Vorsitzende Ute Weber dankte allen den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein. (ikr)