Landsenioren erkunden Hatzfeld

Organist Martin Bäumner begrüßte die Gruppe auf der Orgel mit "Großer Gott wir loben dich", in das die Senioren sogleich einstimmten.

Axel Marburg vom Stadtbauamt ging daraufhin auf die Geschichte der Kapelle ein. So sollte sie eigentlich Anfang der 80er Jahre entfernt und statt ihrer eine neue Friedhofskapelle errichtet werden.Eine Bürgerinitiative sorgte jedoch für den Erhalt der Kapelle. Sie gehört der Stadt Hatzfeld und dient nun als Friedhofskapelle, außerdem finden dort des Öfteren Orgelkonzerte statt.

Nach der Besichtigung ging es weiter nach Reddighausen zum Mittagessen im Restaurant "Zum Edertal.

Von dort aus ging die Fahrt weiter zu dem zu Hatzfeld gehörenden Weiler Lindenhof. Die Gruppe besichtigte die im Jahr 1992 erbaute kleinste Kirche von Hessen. Sie war aus einem alten Fruchtspeicher entstanden, der in der Gemeinde Lichtenfels bei Frankenberg stand.

Wiedersehen mit Edgar Weigel

Dort trafen sie unter anderem auf einen alten Bekannten: Pfarrer und Dekan in Ruhe Edgar Weigel, der 33 Jahre Pfarrer in Hatzfeld und mehrere Jahre Dekan des dort zuständigen Dekanats war. Weigel stammt gebürtig aus Oberhörlen und ist daher den Landsenioren bestens bekannt. Er hatte die Erbauung dieses Gotteshauses sowie auch die Restaurierung der Emmaus-Kapelle hautnah miterlebt.

Nach einem zweistündigen Aufenthalt trat die Gruppe die Heimfahrt ins Hinterland an. Doch der Ausflug der Landsenioren war damit nicht beendet: Nach einer Pause in der Nähe des Biedenkopfer Marktplatzes kehrten die Teilnehmer in das Restaurant "Neue Krone" zu einem abschließenden Imbiss ein.