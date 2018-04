Landwirte stellen Produkte und Arbeit vor

Unter dem Motto „Von Menschen, Tieren und Maschinen“ soll es auf dem Gelände des Wasser- und Bodenverbandes Marburger Land wieder Einblicke in die Arbeit und die Aufgaben der Landwirtschaft geben. Veranstalter sind der Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Wasser- und Bodenverband Marburger Land und der Kreisbauernverband.

Mutterkuhhalter feiern Jubiläum

Vier große Themen stehen im Mittelpunkt: die Kreistierschau, innovative Landtechnik, alternative Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaft sowie das 25-jährige Bestehen des Vereins der Mutterkuhhalter.

Die Veranstaltung bietet auch wieder Einblicke in die „Landwirtschaft gestern, heute und morgen“, so dass auch die Themen erneuerbare Energien, innovative Landtechnik, regionale Produkte und Direktvermarktung Platz finden. Das Motto „Von Menschen, Tieren und Maschinen“ bildet dabei die ganze Bandbreite landwirtschaftlicher Arbeit ab. So geben die Landwirte Einblicke in ihre Arbeit. Schafe, Pferde und Kühe werden genauso zu sehen sein wie historische und moderne landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge.

Mögliche Aussteller können sich noch beim Wasser- und Bodenverband melden: (0 64 22) 92 20 70 oder E-Mail an info(at)wbv-marburgerland.de. (red)