Lange schlemmen gehen

delikatessen Am 15. Juni an der „längsten Tafel Wittgensteins“ Platz nehmen

Bad Laasphe „Bad Laasphe tafelt!“ heißt es am Freitag, 15. Juni, wenn die regionalen Gastronomen ab 18 Uhr in stimmungsvoller Atmosphäre unter freiem Himmel an der „längsten Schlemmertafel Wittgensteins“ kleine Delikatessen zum Genießen servieren.