Lastwagen stößt gegen Hausecke

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 11. Juni, gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße (Landstraße 3050). Der Verursacher war nach Angaben der Polizei wohl mit einem weißen Lastwagen mit Plane und Spriegel in Richtung Eisemroth unterwegs.

Das Fahrzeug stieß aus bisher unbekannten Gründen mit dem rechten Außenspiegel und dem Aufbau gegen die Ecke des Hauses Hauptstraße 45 und verursachte dabei einen geringen Schaden. Der Fahrer hielt allerdings nicht an. Am Unfallort blieben Teile des Spiegels und des Aufbaus zurück. An dem Lastwagen müsste an der rechten Seite des Aufbaus die Plane beschädigt sein, es könnten mindestens zwei Metallriegel fehlen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sich an einen Lastwagen erinnern, der zur Unfallzeit durch Bad Endbach fuhr und kann diesen näher beschreiben? Wo steht ein solcher rechtsseitig an Spiegel und Aufbau frisch beschädigter weißer Lastwagen?

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Biedenkopf unter (0 64 61) 9 29 50 entgegen. (red)