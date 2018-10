Late-Night-Shopping am Montagabend

Giessen Da am 14. Oktober im Schiffenberger Tal kein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, gibt es bei der Möbelstadt Sommerlad, sohappy und dem Sommerlad-möbel-outlet am 15. Oktober einen „extra langen Montag“. Bis 23 Uhr ist das Haus für alle Kunden geöffnet, die ihr Zuhause mit neuen Möbeln oder Einrichtungsgegenständen ergänzen und verschönern möchten. Gleichzeitig können Besucher in Ruhe durch die neuen Fachabteilungen schlendern, die nach dem Totalumbau nicht nur größer und moderner, sondern auch übersichtlicher geworden sind. Zudem bietet Sommerlad seinen Kunden den „Sonntags-Vorteil“ in Form von Prozenten ganz einfach am Montag und verschönert damit den Start in den Herbst.