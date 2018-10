Laufbahn wird erneuert

„Das letzte Mal hat die Laufbahn vor neun Jahren eine neue Beschichtung erhalten. Deshalb war es nun notwendig, diese zu erneuern“, teilte Wolfgang Strümpfler vom Sportamt der Stadt Marburg auf Anfrage mit. Zusätzlich finden kleinere Reparatur-, Ausbesserungs- und Reinigungsarbeiten an der Laufbahn statt. Läufer, die gern im Georg-Gaßmann-Stadion ihre Runden drehen, müssen derzeit an andere Sportstätten ausweichen.

Strümpfler sieht darin kein Problem: „Die Schulen weichen auf die Kunstrasenplätze aus. Engpässe entstehen nicht.“ Zudem bestehe die Möglichkeit, das Unistadion in der Jahnstraße zu nutzen. Strümpfler geht davon aus, dass die Arbeiten, „wenn das Wetter mitspielt, bis Ende Oktober abgeschlossen sein werden“.

Die Laufbahn im Gaßmann-Stadion darf nach Aussage von Strümpfler nur zweimal eine neue Spritzbeschichtung erhalten. „Das bedeutet, dass danach die Laufbahn komplett erneuert werden muss. Ich gehe davon aus, dass die zweite Beschichtung etwa fünf bis acht Jahre hält. Danach kommen wohl größere Baumaßnahmen auf uns zu“, erklärt Strümpfler.

In ferner Zukunft steht ein kompletter Austausch der Laufbahn im Stadion an

Will heißen, die Stadt Marburg müsste die alte Laufbahn rausreißen und eine neue bauen lassen. „Wir werden, wenn es so weit ist, nochmals alles prüfen lassen und dann entscheiden. Veranschlagt haben wir das noch nicht. Doch wird es nach Abschluss aller Planungen rechtzeitig in den Haushalt eingebracht werden. Aber es sind ja noch einige Jahre Zeit“, sagte Sportamtsleiter Björn Backes.

Ein Vergleich: Die Kosten für eine Laufbahn rund um den neu erstellten Kunstrasenplatz im Cappeler Stadion am Köppel würden sich auf rund 300 000 Euro belaufen.

Würde man das hochrechnen auf die Erstellung einer neuen Laufbahn im Georg-Gaßmann-Stadion, dürften auf die Stadt Marburg Kosten in Höhe von etwa 500 000 bis 750 000 Euro zukommen.