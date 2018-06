Laufen für die gute Sache

Dautphetal-Holzhausen Zum dritten Mal findet am Sonntag, 10. Juni, der „TeamZ“-Sponsorenlauf zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der beiden evangelischen Kirchengemeinden Holzhausen und Herzhausen statt. Der Tag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr auf dem Schulhof in Holzhausen. Von 11 bis 14 Uhr können Menschen jeden Alters den 350 Meter langen Rundkurs erlaufen. Start und Ziel ist am Schulhof. Die Teilnehmer können auch wandern; erlaubt sind außerdem Bobbycars und Dreiräder. Auf dem Schulhof sorgt Musik für Unterhaltung und die Jüngsten dürfen sich auf einer Hüpfburg vergnügen.