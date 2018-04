Leben erwacht auch auf dem Friedhof

Bienen, Hummeln und andere Nützlinge sind mit den ersten Sonnenstrahlen unterwegs, um Nektar und Pollen von den vielen Frühlingsblühern zu sammeln, die den Friedhof nun in frischen Farben erstrahlen lassen.

Auch die Eichhörnchen sind sichtlich froh über das Ende der Winterpause, ausgelassen flitzen sie die Baumstämme hinauf und wieder hinunter.

In ihrem Spiel lassen sie sich auch von den zahlreichen menschlichen Besuchern nicht stören, die jetzt mit Primeln, Stiefmütterchen und Gartenschaufeln ausgestattet den Gräbern ein frisches Aussehen verleihen oder aber nachsehen möchten, was die mit der Grabpflege beauftragten Friedhofsgärtner oder andere Besucher dieses Jahr wieder für stimmungsvolle Frühlingsbilder auf die Ruhestätten zaubern.

Nach getaner Arbeit verschnaufen und die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen

Über allem liegt dabei oft eine geradezu heitere Stimmung: Überall grünt und blüht es, die Vögel zwitschern endlich wieder und nach getaner Arbeit, oder einfach, um stille Zwiesprache zu halten, kann man wunderbar auf einer Bank verschnaufen und die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen.

Viele Besucher nutzen die Gelegenheit auch zu einem Schwätzchen mit Bekannten oder informieren sich bei anzutreffenden Friedhofsgärtnern über die Möglichkeit, die Grabpflege oder Teile davon in professionelle Hände zu legen. Die Gärtner selbst freuen sich, wenn sie weiterhelfen können, und erklären bereitwillig, was es etwa mit der Dauergrabpflege auf sich hat – weshalb sich immer mehr Menschen für diese Form der Vorsorge entscheiden, wie individuell sich die Verträge gestalten lassen und wer das im Voraus gezahlte Geld verwaltet sowie die Qualität der Leistungen gewährleistet. Oft gibt es nur wenige Schritte weiter schon die Gelegenheit, die Möglichkeiten zur Gestaltung und Pflege an Beispielen aus der Praxis zu erläutern.

Nicht wenige schauen auf dem Rückweg noch einmal in der Friedhofsgärtnerei vorbei, um sich ein Angebot machen zu lassen, oder rasch noch eine schön bepflanzte Schale für Hauseingang oder Balkon mitzunehmen.

Wo es schönen Grabschmuck gibt, wissen auch die Experten in den heimischen Bestattungsunternehmen und geben auch gerne viele weitere wertvolle Tipps.