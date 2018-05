Lebenshilfe für alle Generationen

Auch wenn sich der Titel der Reihe vor allem an Senioren richtet, böten die Vorträge doch allen Generationen einen Gewinn, verspricht AWO-Geschäftsführer Michael Schmidt. Als Beispiel führt er das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht an, das keineswegs nur ältere Menschen betreffe. „Durch einen Unfall oder eine Krankheit kann man auch als junger Mensch schnell in eine Situation kommen, in der diese Fragen relevant werden“, betont er.

Richtiges Verhalten im Alltag einbauen

Das gelte auch für das Thema geistige Fitness: Natürlich trete Demenz vorwiegend bei älteren Menschen auf, weiß Schmidt. „Aber es gibt Übungen und Verhaltensweisen, die man in den Alltag einbauen kann, durch die man das Gehirn länger fit halten kann – auch schon als junger Mensch.“ Der Vortrag leiste somit einen Beitrag zur Prävention.

Ein weiterer Vortrag widmet sich dem Erben und Vererben und was dabei zu beachten ist. „Zu jemandem , der vererbt, gehört natürlich auch immer jemand, der erbt“, erklärt Schmidt.

Auch für diejenigen könne das ein spannendes Thema sein, das zeigt, wie umfangreich dieser Komplex ist. Neben diesen drei Themen, die in den Vortragsveranstaltungen der AWO immer wieder auftauchen, gibt es in diesem Jahr ein viertes: Dabei sollen die Besucher über das Vorgehen und die Machenschaften von Trickbetrügern aufgeklärt werden.

Dass in der Reihe, die es mittlerweile seit zehn Jahren gibt, immer wieder dieselben Themen aufgegriffen werden, erklärt Ulrich Gerhard, Leiter des AWO Pflegezentrums Gladenbach, damit, dass diese sich ja auch weiterentwickelten.

„Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse oder Gesetzesänderungen, die in den Vorträgen berücksichtigt werden“, betont er.

Die Themen

„Gehirn in Bewegung – neue Reize gegen Demenz“: Gehirnforscherin Dr. Christiane Potzner verrät Tipps, wie das Gehirn auf Trab gehalten wird; 17. Mai: AWO Altenzentrum Lohra, 7. Juni: AWO Pflegezentrum Gladenbach

„Erben und Vererben – was ist zu beachten?“: Rechtsanwalt Winfried Nagel zeigt, was in Sachen Erbrecht zu beachten ist; 5. Juli: AWO Lohra, 18. Juli: AWO Gladenbach

„So tricksen Sie Trickbetrüger aus...“: Kriminalhauptkommissar Claus-Dieter Jacobi informiert, wie Trickbetrüger entlarvt werden können; 8. August: AWO Lohra, 5. September: AWO Gladenbach

„Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht – was wirklich wichtig ist“: Richter Dr. Klaus Neubert informiert, warum diese Dokumente so wichtig sind; 6. Juni: AWO Lohra, 23. Oktober: AWO Gladenbach

Anmeldungen und Nachfragen sind telefonisch unter Lohra (0 64 62) 92 59 40 und Gladenbach (0 64 62) 9 37 30 möglich. (val)