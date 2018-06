Lebenskrise führt direkt in den Gerichtssaal

Zunächst wurde dem Angeklagten vor dem Wetzlarer Amtsgericht vorgeworfen, sich in vier Fällen unerlaubten Eintritt zur Wohnung seiner in Trennung lebenden Frau verschafft zu haben. Der Angeklagte rekonstruierte aus seiner Sicht die Vorfälle im Gerichtssaal: „Ich weiß selbst nicht mehr genau, was ich in der Wohnung meiner Frau wollte“, gab der Aßlarer an. Grund für seine Verwirrung: starker Alkohol- und Tablettenkonsum. Wie aus den Akten hervorging, wurde in einem der vier Vorfälle ein Atemalkoholgehalt von 3,87 Promille bei dem Angeklagten nachgewiesen.

Seine Frau hielt sich zu diesen Zeitpunkten gemeinsam mit den Kindern in der Wohnung auf – als der Angeklagte schließlich die Tür eintrat, flüchtete sie ins Badezimmer. „Meine Frau wollte nicht, dass ich die Wohnung betrete und hat dann auch die Polizei gerufen“, erinnerte sich der Familienvater.

Die Alkoholsucht war wohl Grund der Trennung der Eltern eines elfjährigen Sohnes und einer 16-jährigen Tochter. Vor Gericht hieß es, der Angeklagte habe bereits seit etwa fünf Jahren Alkoholprobleme aufgrund seiner Lebenssituation: Er hatte innerhalb kurzer Zeit erst seinen Job und dann sein Haus verloren, fühlte sich minderwertig. Nach dem Liebes-Aus im Dezember 2016 rutschte der Mann immer weiter ab: „Ich habe meine Sorgen ertränkt, mich mit Alkohol betäubt“, gab er zu. Bis zu anderthalb Flaschen Wodka habe er täglich getrunken, dazu seien etliche Gläser Wein oder Bier gekommen – und wenn er nicht schlafen konnte ebenfalls Tabletten.

„In dieser Verfassung wollte ich ihn weder in meine Wohnung, noch zu unseren Kindern lassen“, schilderte die Ehefrau des Angeklagten im Zeugenstand. Ein richterlicher Beschluss vom Dezember 2017 hatte dem Arbeitssuchenden dies auch verwehrt. Dennoch drang er an einem Tag im Januar sogar ein zweites Mal in die Wohnung ein, nachdem er schon einmal von Polizisten abgeführt worden war.

Er aß Würstchen mit Senf am Küchentisch

Seiner Frau oder den Kindern gedroht hatte der Mann aber nicht, wie ein beteiligter Polizist vor Gericht angab: „Als wir die Wohnung betraten, saß er seelenruhig am Küchentisch und hat Würstchen mit Senf gegessen.“ Seine in Trennung lebende Frau gab im Gerichtssaal an, er habe Unterschlupf und Verpflegung gesucht, sei zu diesem Zeitpunkt obdachlos gewesen.

„Momentan bin ich trocken, mache eine Eingliederungsmaßnahme beim Jobcenter und das Ordnungsamt hilft mir bei der Wohnungssuche“, gab sich der 39-Jährige optimistisch. In der Vergangenheit habe er allerdings schon öfter solche Wege eingeschlagen, mehrfach einen Entzug gemacht und sei immer wieder abgerutscht.

Verurteilt wurde der Angeklagte zu fünf Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der Aßlarer soll einen Bewährungshelfer als soziale Stütze erhalten. Ebenfalls erteilte die Vorsitzende Richterin ihm die Auflage, 200 Sozialstunden zu leisten, um die Kosten des Verfahrens durch sinnvolle Beschäftigung abzuarbeiten. Das Gericht entschied darüber hinaus, dass der Angeklagte sich in eine langfristige Therapie zur Suchthilfe begeben muss.

(ale/Foto: Archiv)