Lebenskrisen überwinden

Im Magazin geht es darum aufzuzeigen, wie wir in Zeiten des Umbruchs wieder Halt finden und Mut für einen Neustart entwickeln können. Wie soll man in persönlichen Krisen weitermachen, mit den Gefühlen von Verzweiflung, Trauer und Angst umgehen?

Der Tod der Eltern, eine Erkrankung oder Kündigung: Eine Krise kann einen Menschen schnell aus der Bahn werfen, beruflich wie privat. Die neue Ausgabe des Magazins ordnet den Begriff der Lebenskrise ein, erzählt von Menschen, die Lebenskrisen gemeistert haben und stellt Strategien vor, die in seelischer Not helfen. Wer heute in eine Krise gerät gilt – anders als früher – nicht mehr als Versager. Seelische Erkrankungen sind akzeptierter und es gibt eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten.

Geo Wissen „Lebenskrise“ beleuchtet unter anderem die Themenschwerpunkte Resilienz: Das Geheimnis innerer Stärke, Einsamkeit: Ein tabuisiertes Gefühl, Therapien: Was die Seele gesunden lässt, Kränkung, Trauer und Schwäche: Was uns in Krisen belastet.

Die Ausgabe ist ab sofort für zehn Euro im Handel und Online erhältlich.