Leckerbissen für Freunde der Musik

Freunde des „literarischen Quartetts“ erwartet ein echter Leckerbissen.

Das Streichquartett „Concerto“ aus Würzburg musiziert Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte Jesu des Erlösers am Kreuz“. Peter Gößwein liest aus Michail Bulgakovs „Der Meister und Margarita“, Auszüge aus der Pilatusgeschichte. Die Lichtinstallation stammt von Volkhard Kempter.

Joseph Haydn hat diese sieben letzten Worte zweimal vertont – zum einen in der Form eines Oratoriums und zum anderen in der konzentrierten Form der Gattung des Streichquartetts. Der russische Dichter Michail Bulgakov schrieb um 1930 sein Poem „Der Meister und Margarita“. Eine Szene ist das Verhör Jesu durch Pilatus. Michail Bulgakov rettete sich vor der Hetze durch den Gang in eine Psychiatrie.

Diese Pilatusgeschichte ist der Kern von Bulgakovs epochalem Werk. Eine religiöse inspirierte Musik trifft auf einen materialistischen Text. Reibung entsteht und Funken schlagen. Die Musiker sind Franz Peter Fischer (Violine), Martina Bartsch (Violine), Michael Hanko (Viola) und Dmitri Dichtiar (Violoncello).

Der Eintritt kostet 20 Euro an der Tageskasse. Mit dem Ticketerwerb kann dann auch die Ausstellung besucht werden. (red)