Leckereien aus der Glut

Weilburg-Drommershausen Die Alten Herren des TuS Drommershausen zünden in der Nacht zum Pfingstsonntag, 20. Mai, wieder die Bäuchlingsfeuer am Sportplatz an, um in den Morgenstunden Kamm, Hack und Bauch in die Glut einzulegen. Diese Spezialitäten werden dann ab 12 Uhr rund um das Sportheim serviert, können aber auch abgeholt werden.