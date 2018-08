Marburg-Wehrda Um unsere Ernährung geht es in dem Vortrag „Lecker aber ungesund: Das Salz-Zucker-Fett-Komplott“ von Gesundheitsberaterin Carmen Schumacher. Der kostenfreie Vortrag beginnt am Donnerstag, 30. August, um 19.30 Uhr im Ganzheitlichen Gesundheitshaus in Wehrda (Oberweg 55). (red)