Legenden der Jazz-Szene kommen

Limburg Am Sonntag, 14. Janu­ar, sind die Musiker der Barrelhouse Jazzband ab 18 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg zu Gast. Einlass ist ab 17 Uhr.