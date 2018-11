Leinenmuseum öffnet noch einmal die Türen

Haiger-Seelbach Das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach öffnet am Sonntag, 4. November, von 14 bis 17 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr seine Türen. Zum Abschluss der Saison werden verschiedene Arbeitsschritte der Leinenherstellung wie Hecheln, Spinnen und Weben, vorgeführt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro (für Kinder frei).

Kontakt: Ute Schimmel, (0 27 73) 7 11 30 und Stadtverwaltung Haiger, (0 27 73) 81 11 50. (red)