Lernen mit der gelben Kiste

Wetzlar Die gelbe Kiste ist prall gefüllt mit Soft-Frisbees, Jongliertüchern, Buschwusch-Bällen, Schwungtüchern, Schwungseilen, Würfel und mehr. Es dominieren die Ampelfarben Grün, Gelb, Rot. Die Rede ist von „Move it-Boxen“. Eine dürfen nun die Kinder der Wetzbachtalschule in Nauborn nutzen. Mitgebracht hatte sie Wolfram Sänger, der sich beim Lahn-Dill-Kreis auch um die Jugendverkehrsschule kümmert. Zur Verfügung gestellt hat die „Move-it-Box“ Klaus Ruppelt, Vorsitzender der Verkehrswacht Wetzlar und Präsident der Landesverkehrswacht Hessen in Frankfurt. Die Aktion „move it“ bereitet Kinder in der Grundschule gezielt für die Anforderungen des Straßenverkehrs vor. Foto (v.l.) Wolfram Sänger, Rudolf Norra (Jugendverkehrsschule), Rektor Michael Kempf, Andreas Fey (Jugendverkehrsschule) sowie Silke Hertstein und Marianne Sander (Lehrerinnen) und einige der Grundschüler. (red/Foto: Lahn-Dill-Kreis)