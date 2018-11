Lesefutter für einen Euro

Biedenkopf Die Stadtbücherei Biedenkopf lädt am Donnerstag, 8. November, von 17 bis 19 Uhr zu ihrer jährlichen Bücherbörse in die Bücherei im Alten Forsthaus der Hinterlandschule (Hainstraße 92) ein. Rund 700 Bücher für einen Euro pro Stück warten auf neue Leser. Im Angebot sind Taschenbücher ebenso wie gebundene Exemplare. Alle Bücher sind in den vergangenen fünf Jahren erschienen. Neben modernen Romanen und Kriminalromanen ist natürlich Kinder- und Jugendliteratur zu finden, außerdem gibt es viele Fachbücher (Kochbücher, Gesundheitsratgeber und andere) zu entdecken. Der Erlös wird für die Anschaffung neuer Bücher verwendet. Bücherspenden werden in der Stadtbücherei nicht mehr angenommen. (red)