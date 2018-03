Leser gewinnen Zirkus-Karten

Mit dem Traditionszirkus kommen mehr als 40 Tiere aus fünf Kontinenten, darunter junge sibirische Königstiger, Kamele, Zebras, afrikanische Rinder, Lamas und Pferde. Zudem wollen Artisten vom rumänischen Staatscircus das Publikum mit atemberaubenden Luftdarbietungen beeindrucken.

Leser dieser Zeitung können 10 x 2 Freikarten für die Abendvorstellung am Samstag, 25. November, um 19 Uhr gewinnen. Wer die Tickets gewinnen möchte, muss nur heute (17. November) in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr unter (0 64 62) 93 97 16 anrufen. Wer als Erster das Glück hat, eine freie Leitung zu erwischen, gewinnt.

Premiere am 24. November

Der Zirkus feiert seine Premiere in Weidenhausen am Freitag, 24. November, um 17 Uhr mit einem Familientag mit Karten zu 10 oder 15 Euro. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 25. November, um 16 und 19 Uhr – um 19 Uhr haben Kinder in Begleitung je eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt – und Sonntag, 26. November, um 14 Uhr. Kinder in Begleitung je eines zahlenden Erwachsenen zahlen an diesem Tag nichts. Tickets gibt es an Eventim-Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de oder 30 Minuten vor Beginn an der Zirkuskasse. (red)