Lesung einer deutsch-jüdischen Saga

Dillenburg. Zu Lesung und Gespräch mit dem Schriftsteller und Journalisten Markus Flohr und seinem Roman "Alte Sachen" laden die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg gemeinsam mit der Dillenburger Buchhandlung "Rübezahl" am Dienstag, 6. September, um 19.30 Uhr in den Grossen Pfarrsaal der Katholischen Kirche in Dillenburg ein.

Veranstaltung ist im katholischen Pfarrsaal

Der 1980 geborene Autor, der bereits 2012 in Dillenburg mit seinem Erstlingswerk ("Wo samstags immer Sonntag ist") die Zuhörer begeisterte, kehrt als ernstzunehmender Romancier zurück. Im Mittelpunkt seines Romans "Alte Sachen" stehe eine auf mehreren Zeitebenen spielende deutsch-jüdische-israelische Familiengeschichte, die von Verfolgung, Flucht und der Kraft der Liebe erzählt: spannend, bewegend und mit viel Gespür für historische Zusammenhänge.

Der Eintritt ist frei.