Lesung mit Tanja Kinkel

Wetzlar Ihre Bücher sind Bestseller und ihr Roman „Die Puppenspieler“ wurde verfilmt – doch auf ihren Erfolgen ausruhen möchte sich Tanja Kinkel noch lange nicht: Am Montag, 11. Juni, gastiert die Autorin im Rahmen der Wetzlarer Kunst- und Kulturtage ab 19.30 Uhr in der Phantastischen Bibliothek (Turmstraße 20), um dort ihr aktuelles Werk „Grimms Morde“ vorzustellen. Veranstaltet wird die Lesung von der Goethe-Gesellschaft und der Phantastischen Bibliothek, unterstützt vom Kulturförderring Wetzlar. Die Handlung spielt Anfang des 19. Jahrhunderts. Was ist fiktiv, was historisch verbürgt? Der Eintritt kostet acht Euro. (red)