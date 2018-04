Leuchtend gelb ist der Frühling

Driedorf-Heisterberg Die Forsythie ist wie kaum eine andere Pflanze ein leuchtend gelbes Sinnbild des Frühlings, der sich jetzt mit aller Kraft entfaltet. Bärbel Heun aus Driedorf-Heisterberg ist bei den derzeit traumhaften Temperaturen oft mit der Kamera in der Natur unterwegs und hat die Blütenpracht auf ihr Bild gebannt. In vielen Gärten, aber auch in freier Natur setzen derzeit die farbenfrühen Sträucher bunte Akzente. (red/Foto: B. Heun)