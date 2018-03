Leuner Teens gewinnen

CVJM Hockey-Turnier mit 18 Mannschaften in Reiskirchen

Spannende Spiele liefern sich die Teilnehmer des Hockey-Wochenendes des CVJM-Westbundes n der Sporthalle in Volpertshausen. (Foto: Weil)

Hüttenberg Ein Floorball-Turnier hat der CVJM Reiskirchen in Volpertshausen ausgerichtet. An zwei Tagen gingen 28 Mannschaften in der Sporthalle beim „3. XXL-CVJM-Hockey-Wochenende“ des CVJM-Westbundes auf die Jagd nach dem Lochball.