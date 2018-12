Lichterglanz in der Altstadt

Auch der Nikolaus, im Nassauischen einst Christnikel genannt, dürfte am Wochenende (8. und 9. Dezember) in der im Lichterglanz erstrahlenden Altstadt seinen Spaß haben. Der Markt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Natürlich fehlt auch hier das übliche Angebot an schicken Geschenkideen nicht. Zahlreiche Aussteller bieten ihre Waren feil. Im Marktplatzbereich bieten Vereine Leckereien vom Grill, Glühwein, heißen Apfelwein und Kinderpunsch sowie Chai und Kakao an. Die Tombola der Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden lockt mit attraktiven Preisen. Am Samstag stimmt ab 15.30 Uhr die Solmser Stadtkapelle mit weihnachtlichen Weisen auf das Fest ein. Abgelöst werden die Musiker um 17 Uhr vom Blasorchester der Bonbadener Feuerwehr.

Am Sonntag beginnt das Rahmenprogramm um 14 Uhr mit dem CVJM-Bläserkreis Wetzlar-Gießen. Ab 16 Uhr sorgt der Männergesangverein „Nassovia-Frohsinn“ für weihnachtliche Stimmung und ab 17 Uhr gibt’s „Weihnachtspop“.

An beiden Tagen ist ein Shuttleservice zwischen dem Parkplatz am Stadion und der Altstadt eingerichtet. Zwischen 13 und 20 Uhr verkehrt der Bus zwischen der Haltestelle St. Georgen und der Haltestelle Gartenstraße/Haus des Gastes. Das Ticket kostet einen Euro. (red)