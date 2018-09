Lichtspektakel bewundern

Am Samstag, 15. September, findet ab 19.30 Uhr die „Ab in die Mitte!“-Veranstaltungsreihe ihren Abschluss. Im Amthof gibt es eine Lichtinszenierung des Innenhofs und der Innenwände. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Band „Garage Creative feat. Violine“ und ein Chor mit Lehrerinnen der Taunusschule. Auf einer Großleinwand ist eine Rückschau auf die vergangenen „Ab in die Mitte!“-Veranstaltungen zu sehen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Kurhaus statt. Der Eintritt ist frei. (red)