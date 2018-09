Lieblingsgedichte hören

Biedenkopf Mit seinen Auftritten bei den Biedenkopfer Lyriklesungen gewann er nasskalten Herbstabenden Wärme ab: Wilhelm Wünnenberg. Der beliebte Schauspieler und Vortragskünstler gibt am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Stephani in Biedenkopf seinen Abschied.