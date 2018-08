Lieder von Paul Gerhardt hören

Herborn/Sinn Das Instrumentalduo „WindWood & Co.“ gestaltet am Sonntag, 2. September, zwei Konzertgottesdienste: Ab 9.30 Uhr spielen Vanessa Feilen und Andreas Schuss in der Kirche in Merkenbach und ab 11 Uhr treten sie in der Kirche in Fleisbach auf.

Das Leben des Kirchendichters Paul Gerhardt bildet die Grundlage für die Konzerte. (red)