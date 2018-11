Lieder von der See für Wetzlars Senioren

Heimleiter Michael Jahn begrüßte, dankte den Lions und hieß den Shanty-Chor „Achtern Diek“ der Wetzlarer Marinekameradschaft willkommen, der mit fünfzehn Aktiven den musikalischen Teil des Nachmittags gestalten sollte. Lions-Präsident Axel Warnecke grüßte, wünschte guten Appetit und angenehme Unterhaltung.

Nach dem Genuss verschiedener Torten und bei angeregten Gesprächen schritten die Mitglieder des Shanty-Chores unter der musikalischen Leitung von Ingo Ingwersen – dazu von ihm und Petra Dern mit Akkordeon und Gitarre hervorragend begleitet – zur Tat. Der Funke zum Publikum sprang schnell über, konnten doch fast alle der dargebotenen Titel von den alten Herrschaften mitgesungen werden. Aus dem guten Dutzend Titel seien nur genannt: „Hamburger Veermaster“, „Seemann, deine Heimat …“, „Einmal nach Bombay“, „Wir lagen vor Madagaskar“, „Wir lieben die Stürme“, „Nimm mich mit, Kapitän …“, „My Bonny is over the Ocean“ und natürlich auch „Auf der Reeperbahn“.

2019 soll es nächsten Auftritt geben

Margarete Budasch-Buchheim, Leiterin des Sozialdienstes des Seniorenheims, dankte danach allen Teilnehmern der Veranstaltung unter großem Beifall. Lions-Vizepräsident Philipp Feht wünschte abschließend eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, verbunden mit der Hoffnung, alle Anwesenden bei guter Gesundheit auch 2019 zum nächsten Seniorennachmittag wiedersehen zu können.

So schloss eine willkommene Abwechslung im Routine-Alltag älterer Mitbürger mit Zufriedenheit auf allen Seiten. (red)