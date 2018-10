Dillenburg Der Tanzsportclub Orange-Blau Dillenburg startet eine weitere Line-dance-Gruppe: Ob mit oder ohne Partner – Tanzinteressierte können am Mittwoch, 17. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr in den Gewerblichen Schulen (Raum A 016) in das Angebot reinschnuppern.

Nähere Infos gibt´s unter (0 27 71) 3 56 85. (red)