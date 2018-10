Linie im dreidimensionalen Raum

Gert Heiland, Vorsitzender des Kunstvereins eröffnete die Ausstellung mit einem Interview, das er mit Plum führte. „Ich wollte die Linie in den Raum stellen und benötigte dazu immer einen Sockel, der den Skulpturen eine Schwere gab, die ich überwinden wollte“, sagte Plum.

Besucher können den Entwicklungsprozess des Künstlers nachvollziehen

Die Möglichkeit, diese Schwere zu überwinden und die Linie frei in den Raum zu ziehen, eröffnete sich dem Künstler durch die Lasertechnologie. Eine durch den Raum gespannte Nylonschnur, in der sich der Laser bricht, werde so zum Kulminationspunkt, in dem sich die Energie bündele. „Das Laserlicht bekommt eine gewisse Körperlichkeit, wobei es wichtig ist, dass die Objekte im Raum schweben“, so Plum.

In der Ausstellung im Alten Rathaus haben Besucher die Möglichkeit den Entwicklungsprozess des Künstlers an unterschiedlichen Arbeiten nach zu vollziehen. Mit fast minimalistischen Zeichnungen betritt man die Bilderwelt Plums im hinteren Raum. Im mittleren Raum findet man Bronzeskulpturen und Fotoarbeiten, die der Künstler mit Hilfe seiner Laserarbeiten geschaffen hat.

Den vorderen Raum dominiert eine Laserinstallation, die eine intensiv farbige Linie in den Raum stellt und laut Plum die beabsichtigte Schwerelosigkeit eines massiven Objektes perfekt herstellt. Spannend werde so der Dialog zwischen den kleinformatigen SchwarzweißZeichnungen und der raumfüllenden Laserarbeit, so Gert Heiland.

„Ich bin immer wieder beeindruckt, dass der Vorsitzende des Kunstvereins Gert Heiland es stets schafft, große Künstler zu Ausstellungen nach Wetzlar zu holen“, sagte Sigrid Kornmann, die Museumsdezernentin der Stadt Wetzlar in der Diskussion mit dem Künstler, zu der die 30 Besucher der Vernissage nach der offiziellen Eröffnung noch geladen waren.

Die Ausstellung „Raumkonstruktionen“ von Rainer Plum ist bis zum 18. November in der Galerie des Wetzlarer Kunstvereins im Alten Rathaus, Hauser Gasse 17 in Wetzlar zu sehen. Geöffnet ist sie freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 14.30 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.