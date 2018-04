Livemusik Open Air hören

Im Anschluss an die traditionelle Kundgebung von IG-Metall auf dem Marktplatz spielt die Gruppe „EVE“ im Herzen von Herborn ein Konzert. Ab 12 Uhr gibt es für die Gäste Rock und Pop unter freiem Himmel bei hoffentlich entsprechendem Wetter.

Die Band freut sich auf das „Heimspiel“. Anna-Lena Wallenfels und Oli Schnitte am Gesang, Julian Wessel an der Gitarre, Peter Siegel am Keyboard und Jürgen Keiner an den Drums sowie Thomas Till am Bass spielen unter anderem Songs von Bon Jovi, den Sportfreunden Stiller, Nena und Ed Sheeran. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

Weitere Informationen über die Band gibt es auf der Homepage www.coverband-eve.de und bei Facebook.

Veranstalter ist die IG-Metall Herborn. Der Eintritt ist frei. Das Ende des Konzerts ist für etwa 16 Uhr vorgesehen. (red)