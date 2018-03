Lizzi Grün singt Lieder

Lizzi Grün alias Eveline Lembke, begleitet von Martin Spahr, singt, jammert, jubelt und zieht ordentlich vom Leder. Über Mann und Frau, über erste Dates und erste Küsse, über das Alleinsein, über die Ehe und den Wahnsinn der Liebe - und das zwei Stunden lang. Das musikalische Spektrum reicht vom Welthit bis zur merkwürdigen Eigeninterpretation.

Die 12 Euro teuren Tickets können unter (01 78) 8 73 32 03 oder per Mail an elembke(at)gmx.net reserviert werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

(red)