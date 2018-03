Lob für die Weilmünsterer: "Echte Weinkenner"

Bei angenehmen Temperaturen strömten die Besucher schon am frühen Abend auf den idyllisch gelegenen Platz zwischen Rathaus und Kirche, um das Ambiente, die Geselligkeit und natürlich einen guten Tropfen zu genießen.

Als Weinkönigin Sophie Weis gemeinsam mit Mathias Radu, dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrings Weilmünster (WRW), Bürgermeister Manfred Heep (parteilos), dem Ersten Kreisbeigeordneten Helmut Jung (SPD) und dem Landtagsabgeordneten Tobias Eckert (SPD) das Weinfest offiziell eröffnete, waren bereits viele Bänke besetzt. "Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse", hatte der WRW-Vorsitzende wieder ein Zitat zum Wein parat, das dieses Mal von Salvador Dalí stammt. Er forderte die Gäste auf, den Abend zu nutzen, um etliche Geheimnisse zu kosten.

Die Königin mag es lieblich

Der Wirtschaftsring und die Gemeinde Weilmünster als Veranstalter hätten bei der Auswahl der Winzer aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Nahe und Mosel Wert darauf gelegt, dass es sich ausschließlich um Bio-Weingüter handele, die ihre Weinberge nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaften.

Der Sommerabend sei ein Kompliment an die Veranstalter für ihre erneut hervorragende Organisation, sagte Jung und stellte anerkennend fest: "Die Weilmünsterer haben sich zu echten Weinkennern entwickelt".

Bürgermeister Heep fand gleich mehrere Gründe, die das Weinfest zu einem Erfolg machen. Dazu gehören seiner Ansicht nach neben dem guten Wetter auch die drei Bio-Winzer. Und schließlich sei es Weilmünster jedes Jahr gelungen, das Weinfest in der charmanten Begleitung einer Hoheit zu feiern. In diesem Jahr war Weinkönigin Sophie Weis aus Leiwen an der Mosel zu Gast in Weilmünster. Die 20-Jährige kommt aus einer Winzerfamilie, ihre Eltern Rita Prüm-Weis und Markus Weis haben einen der drei Weinstände auf dem Weinfest in Weilmünster. Wie sie verriet, bevorzugt sie liebliche Weine. Daher ist ihr zu Ehren auch ein lieblicher Riesling des Jahrgangs 2013 vom Weingut ihrer Eltern nach ihr benannt und heißt "The Queens Best". Aber natürlich seien auch alle anderen Weine hervorragende Produkte, sagte sie lachend und forderte auf, Wein von allen drei Familienbetrieben aus den verschiedenen Anbaugebieten zu kosten: "Ich verspreche ihnen genussreiches Erleben". Als Grundlage gab es verschiedene deftige Spezialitäten. Abgerundet wurde die heitere Stimmung beim Weinfest durch die Band "Top Sound", die mit Schlagern von gestern und heute den ganzen Abend über unterhielt.