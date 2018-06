Löber lädt Bürger ein

Marburg Bürger können am Freitag, 22. Juni, ihre Anliegen persönlich mit der heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Angelika Löber besprechen. Die Bürgersprechstunde findet von 14.30 bis 15.30 Uhr in der SPD-Geschäftsstelle in Marburg (Biegenstraße 33) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)