Löschzwerge holen die „Tatze“

Mit dem Erreichen des ersten offiziellen Feuerwehrabzeichens schreibt der Feuerwehrnachwuchs auch ein Stück Geschichte in der Dillgemeinde, war es doch überhaupt das erste Mal, dass die im 2016 gegründeten Kinderfeuerwehren zeigen mussten, was in ihnen steckt.

Der Startschuss fiel mit der Begrüßung durch den Gemeindekinderfeuerwehrwart Timo Diehl (Dillheim), der den aufgeregten Kindern zwischen sechs und zehn Jahren Mut machte. Verflogen war die Anspannung spätestens als es an die erste Aufgabe ging. Immer wieder machten die verschiedenen Kinderfeuerwehrwarte ihren Löschzwergen Mut, schließlich hatten sie ihre Schützlinge im Vorfeld auf diesen Tag gut vorbereitet.

Mit von der Partie waren die Kinderfeuerwehren aus Ehringshausen (Kinderfeuerwehrwartin Christa Zell), die aus Niederlemp (Michael Class) und aus Dillheim (Franziska Hagner) sowie „Ehringshausen West“ (Kristoffer Kuhn) und „Ehringshausen Nord“ (Jens Regel).

„Im Herbst 2016 wurden die Kinderfeuerwehren in der Großgemeinde gleichzeitig gegründet und nach nur zwei Jahren solche Leistungen von den hoch motivierten Kindern zu sehen ist der größte Lohn für uns“, sagte Timo Diehl und lobte die Arbeit der Betreuer. Zehn Kinder aus den Reihen der Kinderfeuerwehr seien mittlerweile schon in die Jugendfeuerwehr übernommen wurden. „Der Jugendfeuerwehr folgt mit 16 Jahren die Übernahme in die Einsatzabteilung, wo die Jugendlichen ihre Ausbildung zu Feuerwehrmännern- und frauen erhalten und als aktive Einsatzkraft ihren Teil zur Bewältigung von Einsatzlagen beitragen“, erklärte Ehringshausens Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius.

An fünf Stationen liefen die Löschzwerge im wahrsten Sinne des Wortes zur Hochform auf, immerhin wollte jeder am Ende seine „Tatze“ von Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) und von Anne Schmitz vom Feuerwehrverband Wetzlar erhalten. „Die den Altersgruppen angepassten Aufgaben orientieren sich an den Inhalten der Gruppenstunden“, erklärte Diehl. Station 1 stand ganz im Zeichen von Feuerwehrknoten: Durften die Sechsjährigen schon mal einen Schuhknoten vorführen, hatten es die neun- und zehnjährigen Löschzwerge schwerer. Sie mussten einen Rettungsknoten binden, mit denen sich ein Feuerwehrmann im Notfall abseilen kann. An Station 2 mussten Geräte der Feuerwehr benannt werden und die Frage „Wo bekommt die Feuerwehr das Wasser her?“ geklärt werden.

Mit Schlauchkegeln, Hüpfburg und Zielspritzen kommt auch der Spaß nicht zu kurz

Welche Aufgaben die Feuerwehr alle übernimmt, wie die persönliche Schutzausrüstung eines jeden Feuerwehrmannes aussieht und wie man sich im Brandfall verhält, war an Station 4 gefragt und an Station 5 war das „Verbrennungsdreieck“, bestehend aus Zündtemperatur, Mengenverhältnis und Sauerstoff, Thema.

Kurz gesagt, ein anspruchsvolles Aufgabenpaket, was da abgefragt wurde. Bei dem nötigen Ernst kam selbstverständlich auch der Spaß nicht zu kurz und so sorgte auch ein Rahmenprogramm aus Schlauchkegeln, der Hüpfburg „Fire-Truck“ und Zielspritzen mit einer Kübelspritze auf ein Brandhaus für Abwechslung.

Geschafft, aber überglücklich erhielten dann alle Teilnehmer die heiß begehrte „Tatze“.