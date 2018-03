Lohra bereitet den Griff in die Hessenkasse vor

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben Gemeindevertretung eine Empfehlung zu einem verlockenden Angebot gegeben. Diese fiel mit acht Ja-Stimmen einstimmig aus, doch zuvor stellten sie einige Fragen zur Abwicklung der Hessenkasse.

Diese sei nichts anderes als ein „Rettungsschirm light“, bemerkte Armin Habermann. Die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Gemeinde müssten dann ab 2019 „passen“, fuhr der Sozialdemokrat fort und fragte: „Für wie viel Jahre verpflichten wir uns?“ „Besteht dadurch die Gefahr, dass Beiträge und Gebühren dauerhaft hoch bleiben?“, fragte Knut Schäfer von der BfB und wollte noch wissen: „Kann die Tilgung ausgesetzt werden und sind Sondertilgungen aus außerordentlichen Erträgen möglich?“

Antrag muss bis Ende April vorliegen

Fragen, die Hauptamtsleiter Lars Plitt nach einem Termin in Wiesbaden beantworten und auch von zwei neu bekannt gegebenen Einzelregelungen berichten konnte. Ja, die Bestimmungen sehen die Möglichkeit einer Zahlpause vor, zum Beispiel wenn die Steuereinnahmen der Gemeinde aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung rückläufig sein sollten, und ja, Sondertilgungen sind auch möglich. Wobei es gleichgültig sei, ob das Geld aus regulären oder außerordentlichen Erträgen oder auch einer Spende stamme, führte Plitt fort.

Zudem sei es der Lohraer Delegation in Wiesbaden gelungen, den Ablösebetrag von 1,8 auf 2,1 Millionen Euro zu erhöhen. Somit müsse die Gemeinde zum September rund 900 000 Euro aus seinen liquiden Mitteln begleichen, der Rest der Kassenkredite in Höhe von insgesamt drei Millionen wird aus der Hessenkasse beglichen.

Die Hälfte davon trägt das Land Hessen, die anderen 50 Prozent muss die Gemeinde bei der WI-Bank, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank des Landes, „abstottern“. Die Berechnungsgrundlage dazu ist 25 Euro pro Einwohner der Gemeinde. Lohra zählt derer rund 5600. Für Lohra bedeutet die Teilnahme an der Hessenkasse somit, jährlich rund 140 000 Euro zusätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften zu müssen. Davon ausgehend werde Lohra etwa 7,5 Jahre für die Rückzahlung brauchen. Bis Ende April muss ein Antrag beim hessischen Finanzministerium gestellt sein.

Schäfers Frage beantwortete Plitt mit dem Hinweis, dass die zu zahlenden Beiträge in den Satzungen langfristig festgelegt sind und die Gebühren per Gesetz kostendeckend sein müsse. Die bei einem Defizit regelmäßig gehörte Empfehlung sei die, die Grundsteuer B zu erhöhen. Die Gemeinde werde zwar von ihren durch die Kassenkredite gedeckten Schulden befreit, werde aber durch die Tilgungszahlung in ihren Gestaltungsmöglichkeiten bei den freiwilligen Leistungen eingeschränkt, bemerkte Habermann.

Das Parlament tagt heute (22. März) ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kirchvers.