Lottehaus begehen

Einen authentischen Eindruck vom Leben einer Familie im 18. Jahrhundert erhalten Interessierte am Sonntag, 5. August, ab 15 Uhr bei einer Führung im Lottehaus (Lottestraße 8-10)

Karten zum Preis von sechs Euro (ermäßigt drei Euro) gibt es am Tag der Führung an der Museumskasse.

Karten für alle Führungen gibt es im Vorfeld in der Tourist-Information (Domplatz 8) unter (0 64 41) 99 77 55 sowie per E-Mail an tourist-info(at)wetzlar.de. (red)