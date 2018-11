Luftnot kann viele Ursachen haben

Bei einer Leserin aus Driedorf ist allergisches Asthma diagnostiziert worden. Vor allem der Pollenflug macht ihr zu schaffen. Sie hat Angst davor, dass sich diese Krankheit zu COPD entwickeln könnte. Diese Sorge konnte der Facharzt aus Biedenkopf ihr nehmen. Allergisches Asthma und COPD seien zwei unterschiedliche Krankheiten. Und wenn sie nicht rauche – was die Leserin verneinte – müsse sie nicht befürchten, an COPD zu erkranken. Dr. Frank Ebermann riet der Anruferin, sich auf jeden Fall gegen Grippe impfen zu lassen. „Wir Deutschen sind leider zu impfmüde“, bedauerte er.

Ein Anrufer aus Braunfels, der seit März 2003 unter COPD leidet, berichtete eingehend von der bisherigen Therapie. Zum Ende des Gespräches kam er auf Tai Chi zu sprechen. Er habe gelesen, die chinesische Kampfkunst könne COPD-Patienten helfen. Das sei richtig, antwortete der Lungenfacharzt. Tai Chi verbessere die Beweglichkeit der Muskeln, was auch der Lunge zugutekomme. Einen Zahn musste er dem Anrufer allerdings ziehen: „An der Krankheit selbst ändert Tai Chi nichts.“

Eine Leserin aus Haiger schilderte dem Mediziner das Krankheitsbild ihres Mannes. Seit zwei Jahren hat er einen starken Hustenreiz. Wenn er hustet, spürt er einen Druck auf seiner Brust und klagt über Luftnot. Überdies ist der Husten von Auswurf begleitet. Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass weder das Herz des Herzpatienten verantwortlich ist noch die Lungenfunktion gestört ist. In seinen Augen spreche viel für eine chronische Bronchitis, sagte Dr. Frank Ebermann. Im Alter sei es ein häufiges Problem, dass der Schleimauswurf nicht mehr so gut funktioniere wie in jüngeren Jahren. Er empfahl, regelmäßig zu inhalieren, um das Abhusten des Schleims zu erleichtern.

Eine Leserin aus Gönnern leidet in der fünften Woche an starkem Husten. Von ihrem Arzt hat sie nun ein Antibiotikum verschrieben bekommen – aber auch das helfe anscheinend nicht. Der Biedenkopfer Arzt hält die Länge der Erkrankung nicht für ungewöhnlich. Es könne in selteneren Fällen durchaus bis zu acht Wochen dauern, ehe der Hustenreiz abklingt, sagte er.

Von einem Antibiotikum hält er in diesem Fall nichts. Das wirke nämlich gegen Bakterien – schuld an einer Bronchitis seien aber meistens Viren. „Die Viren graben die Oberfläche der Bronchien regelrecht um“, griff Ebermann zu einem Bild. Bis das abheile, brauche es seine Zeit. Ein Antibiotikum habe zudem eine höchst unerwünschte Nebenwirkung: „Sie killen auch die ganzen Bakterien, mit denen ihr Körper gut Freund ist.“

Zwei Anrufer aus Biedenkopf und Oberscheld, die beide unter COPD leiden, erhielten von Dr. Frank Ebermann den gleichen Rat: Sie sollen nicht nur auf die Medikamente bauen, die sie einnehmen, sondern sich bemühen, möglichst mobil zu bleiben. „Je mehr sie trainieren, desto besser; ein trainierter Mensch hat immer weniger Luftnot als ein untrainierter Mensch“, brachte er es auf eine einfache Formel. Auch diesen beiden Anrufern legte er ans Herz, sich im Herbst gegen Grippe impfen zu lassen.

Der Mediziner empfiehlt im Zweifelsfall einen Test der Lungenfunktion

Über Luftnot klagte ein Leser aus Breidenstein am Telefon. Insbesondere bei Belastungen wie Treppesteigen habe er oft den Eindruck, dass ihm der letzte „Schluck Luft“ fehle. Ob er unter COPD leide, wollte er wissen. Dr. Frank Ebermann antwortete ihm, was er auch einigen anderen Lesern sagte, die ähnliche Symptome schilderten.

Luftnot sei ein vielschichtiges Problem und könne eine Vielzahl von Ursachen haben. COPD sei eine Möglichkeit, aber auch eine Erkrankung des Herzens komme als Ursache in Frage. Nicht zuletzt könnten Dinge wie Bewegungsmangel und Übergewicht eine Rolle spielen. Der Biedenkopfer Arzt riet deshalb dazu, bei einem Facharzt einen Lungenfunktionstest machen zu lassen, um COPD auszuschließen oder zu bestätigen.