Luzie Zipper turnt seit 80 Jahren

Dass sei so besonders, dass „wir dafür nicht einmal eine Ehrennadel haben“, stellte Wilfried Scholl fest, der als Mitgliederwart im erweiterten TV-Vorstand die Ehrungen vornahm. Die höchste Nadel sei die goldene mit Kranz, die es für 40 Jahre im Verein gebe. Danach komme nur noch die Ehrenmitgliedschaft, die für 50 Jahre Treue verliehen werde. „Aber dann ist Schluss“, erklärte Scholl. Zipper sei ein Musterbeispiel dafür, dass man auch noch viel länger Mitglied im Verein sein und sich auch im hohen Alter durch den Sport noch bester Gesundheit erfreuen könne.

Neben der außergewöhnlichen Ehrung standen in der Sport- und Kulturhalle der Europaschule noch eine ganze Reihe weiterer Auszeichnungen auf dem Plan. Für 50 Jahre Treue wurden Angelika Stelter, Helga Zinser, Mechthild Prochazka, Christel Brandl, Siglinde Bernhardt, Wolfgang Heuser und Markus Tolde zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre im Verein bekamen Norbert Becker, Dirk Ronzheimer, Walter Honndorf und Helmut Bernhard überreicht. Mit der silbernen Ehrennadel für 25 Jahre Treue zum TV wurden Martina Kremer, Judith Dittel, Antje Schäfer, Gerhard Schäfer, Ladislaus Krenn, Daniel Körfer und Stefan Runzheimer ausgezeichnet. Und die bronzene Nadel für 15 Jahre Mitgliedschaft nahmen Esther Müller, Elisa Hermann, Helmut Grebe und Helmut Premer in Empfang.

Der Vorsitzende Michaelo Walter erinnerte an die Höhepunkte des vergangenen Jahres – die positiven ebenso wie die negativen. Zu Letzteren zähle die noch nicht abgeschlossene Auseinandersetzung mit der Stadtverordnetenversammlung, die im November in einem Protest der TV-Mitglieder vor einer Sitzung des Parlaments gipfelte. Walter nutzte die Zusammenkunft, um ein Positionspapier des Vorstandes zu verlesen, in dem er noch einmal klarstellte, dass die Stadt niemals einen Darlehensvertrag eingegangen sei, sondern beim Bau des Sportgeländes einen Vorschuss gewährt habe. Ebenso wenig habe der Turnverein niemals einen Antrag auf Erlass der Vorschüsse gestellt, sondern angeboten, das Geld durch andere Leistungen zu verrechnen. Doch alle Vorschläge des Vereins hätten keine Beachtung gefunden. Durch diese unnötige Auseinandersetzung sei letztlich auch dem Ansehen des Turnvereins geschadet worden, erklärte Walter.

Wasserschaden beschneidet das Vereinsleben der Gladenbacher Turner extrem

Daneben ging er kurz auf den Wasserschaden in der Großsporthalle an der Europaschule ein. „Dieser Schaden beschneidet natürlich auch unser Vereinsleben extrem“, stellte er fest. Für die Dauer der Sanierung müsse nun gesehen werden, wie das Vereinsprogramm durchgezogen werden kann. Als erfreulich bezeichnete er hingegen, dass in den nächsten Tagen die Renovierung des eigenen Vereinsheims abgeschlossen wird, sodass dort in den nächsten zwei bis drei Wochen das Neujahrsessen nachgeholt werden kann.

Bei den Wahlen blieb alles beim Alten. Michaelo Walter und Petra Hermann wurden als Vorsitzende ebenso wiedergewählt wie Ralf Schroge als Kassenwart und Rolf Scheiner als Schriftführer. Außerdem gehören dem Vorstand Daniel Körfer als Jugendwart und André Ganser als technischer Leiter an.