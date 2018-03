MEDIZINISCHE VERSORGUNG IN DER HEAE

In Gießen arbeiten zwei fest angestellte Ärzte und 22 Honorarärzte mit medizinischem Hilfspersonal. In Neustadt arbeiten ab September drei Honorarärzte mit ärztlichem Hilfspersonal. In Rotenburg sind es zwei Honorarärzte mit jeweils halber Stelle. In Wetzlar gibt es zwei Mal pro Woche eine Sprechstunde durch ehrenamtliche Ärzte des Roten Kreuzes; eine Kinderarztsprechstunde zwei Mal pro Woche durch vier bis fünf Honorarärzte im rotierenden System ist geplant; zusätzlich wurde 24 Stunden täglich eine medizinische Erstversorgung durch einen Sanitätsdienst beauftragt. In Marburg-Cappel bieten sieben bis acht niedergelassene Ärzte (Allgemeinmediziner, Internisten, Chirurgen, Kinderärzte) rotierend die medizinische Versorgung an; zusätzlich wurde 24 Stunden täglich medizinische Erstversorgung durch einen Sanitätsdienst beauftragt, die Umsetzung erfolge voraussichtlich zum 17. August. In Limburg gibt es 24 Stunden täglich eine Erstversorgung durch Sanitätsdienst sowie werktags und am Wochenende zu bestimmten Zeiten durch einen Arzt mit Hilfspersonal. In Kassel-Calden läuft die medizinische Versorgung noch über Rettungssanitäter, die rund um die Uhr vor Ort sind; eine Sprechstunde wird durch niedergelassene Ärzte im rotierenden System nach Verfügbarkeit angeboten. In Bad Arolsen und Kirchheim handelt es sich um reine Unterbringungsstandorte, an denen keine ärztlichen Leistungen durch die HEAE erbracht werden. Dort werden Mediziner in der Umgebung in Anspruch genommen. (tt/ga)