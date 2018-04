MSC besteht seit einem halben Jahrhundert

An der Spitze des Vereins bleibt Matthias August als Vorsitzender. Der Vorstand wird komplettiert von Heinz Erlemann (stellvertretender Vorsitzender), Pia August (Kassiererin), Sascha August (stellvertretender Kassierer), Margit Moos (Schriftführerin), Elisabeth Stockmann (stellvertretende Schriftführerin), Ulrich Bokler (Pressewart), Thomas Struck (Sportwart) und Stefan August (Sportleiter). Unbesetzt bleiben die Posten des stellvertretenden Sportwarts und des Festausschussvorsitzenden.

Clubabende steigen jeden zweiten Samstag

Für dieses Jahr sind folgende Veranstaltungen geplant: Wanderung am 9. Juni, Grill­abend am 14. Juli, Vereinsausflug am 11. August, 50-jährige Jubiläumsfeier am 22. September, Preisskat am 24. November, Weihnachtsfeier am 8. Dezember. Jeden zweiten Samstag im Monat finden Clubabende statt. (red)