Mädchen lernen, sich selbst zu verteidigen

Kurs Am 28. und 29. April in Limburg

Limburg Der Verein „Gegen unseren Willen“ bietet für Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren an. Dieser findet an beiden Tagen von 10 bis 14 Uhr in der Walderdorffstraße 23 in Limburg statt. Die Kursteilnahme kostet 40 Euro pro Teilnehmerin.