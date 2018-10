Männer auf Tour

Ehringshausen Die Montagsmänner besuchten die Stadt Kelbra in Sachsen-Anhalt. Das erste Ziel war das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen mit dem Panoramabild des Leipziger Malers Werner Tübke. Leider konnte der schiefe Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen nur erahnt werden, da der Turm eingerüstet war. Nach Besichtigung der Innenstadt war die Königspfalz Tilleda das Ziel (Foto), gefolgt vom Kyffhäuser Denkmal. Weitere Ziele waren das Josephskreuz auf dem Auerberg und die Kreisstadt Stolberg sowie das kleine DDR-Museum in Bennungen, in dem Kerstin Weitz Alltagsgegenstände von A wie Ata bis Z wie Zeta, aber ebenso Kinderwagen, Funk- und Fernsehgeräte, Spiele und vieles mehr aus der DDR-Zeit präsentiert. (red/Foto: privat)