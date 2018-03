Märchenhaft heiraten

Zusatztermine für „Heiraten im Schloss“ in Weilburg

Weilburg Das Standesamt der Stadt Weilburg und die Verwal­tung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen haben zwei zusätzliche Termine für das Angebot „Heiraten im Schloss zu Weilburg an der Lahn 2018“ festgelegt, damit es für Heiratswillige noch weitere Möglichkeiten für Trauungen im besonderen Ambiente gibt: freitags am 25. Mai und 17. August jeweils von 10 bis 15 Uhr.