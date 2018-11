Märchenhafter Wildpark

Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Laternen mit. An drei verschiedenen Stationen sind Märchen der Gebrüder Grimm zu hören. Die Lesungen erfolgen an den passenden Gehegen, so zum Beispiel „Rotkäppchen“ beim Wolfsrudel.

Zum Ausklang der Veranstaltung bietet die Kindertagesstätte der Wirtschaft Ahausen Leckereien an. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Kinder und Junggebliebene. Aber auch Erwachsene können gerne teilnehmen. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Wildparks. Es gelten die üblichen Eintrittspreise. (red)