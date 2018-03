Magen und Darmbeschwerden: Was hilft?

Anspannung und Stress können buchstäblich auf den Magen schlagen. Die Folgen sind Magenschmerzen, Übelkeit, Völlegefühl. Denn Stress kann zu Änderungen in der Hormonproduktion führen, der Körper wird quasi in Alarmbereitschaft versetzt. Atmungs- und Herzfrequenz steigen, die Muskulatur wird stärker durchblutet. Das Blut, das unter anderem die Muskeln benötigen, wird aus dem Magen-Darm-Trakt abgezogen. Folge: Die Nahrung kann nicht weiter verdaut werden, es entsteht Übelkeit, da der Körper sich der Nahrung schnellstmöglich entledigen will. Langanhaltender Stress führt deshalb zu einer dauerhaft schlechten Durchblutung des Magen-Darm-Trakts. Ständige Beschwerden, Sodbrennen oder Folgeerkrankungen sind keine Seltenheit. Daphne Link, Apothekerin in der Blankenstein-Apotheke in Gladenbach, steht allen Kompakt!-Lesern beim morgigen Apothekerdraht zum Thema Magen und Darm: Was tun bei akuten und chronischen Beschwerden? Rede und Antwort. Die Expertin freut sich am Montag, den 26. Februar 2018, auf Fragen zwischen 16 und 17 Uhr unter 0 64 62 52 76.