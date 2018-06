Malschüler stellen ihre Werke aus

Die Öffnungszeiten während der Ausstellung: Samstag, den 16. und Sonntag, 17. Juni von 12 bis 18 Uhr. Ab Montag, den 18. bis Mittwoch, den 20. Juni von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Aussteller sind Teilnehmer meiner Malkurse Pinsel und Co in Breitscheid, Erdbach. Ausgestellt werden Arbeiten in Acrylfarbe, Bunt- und Bleistift, von abstrakt bis fotorealistisch und als Neuerung: „Work in progress“.

Ein Teil der Ausstellung zeigt die einzelnen Etappen in der Entstehung eines Werkes. (red)