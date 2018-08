Manche Grillhütte bleibt geschlossen

Die 30-Grad-Marke ist schon lange geknackt und auch im Landkreis steigt die Waldbrandgefahr. Schon vor zwei Wochen hat das hessische Umweltministerium die zweithöchste Alarmstufe für die Forstverwaltung ausgerufen. Seit Jahresbeginn sind in Hessen 45 Waldbrände registriert worden – 4,5 Hektar Wald sind dabei den Flammen zum Opfer gefallen.

Darauf reagieren nun auch die lokalen Verwaltungen. Um weitere Brandherde zu verhindern, haben nun einige Kommunen die Benutzung ihrer Grillhütten teilweise oder ganz untersagt.

Risiko für Waldbrände deutlich zu hoch

So geschehen unter anderem in Hüttenberg. ,,Die Benutzung der Grillhütten rund um Hüttenberg ist aufgrund der anhaltenden Hitze nicht mehr möglich“, teilt Klaus-Dieter Jensen, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung mit. Wer geplant hatte in Rechtenbach, Volpertshausen oder Vollnkirchen zu feiern, muss sich wohl nach einer Ausweichmöglichkeit umsehen. Der Bürgermeister der Gemeinde, Christof Heller (CDU), hat dort unlängst in Absprache mit Hessen-Forst auch den Waldtag absagen müssen. Zu groß sei das Brandrisiko. Ein Ersatztermin werde für nächstes Jahr gesucht.

Anders handhabt es die Stadt Wetzlar. Wer dort gebucht hat, darf unter Auflagen grillen. Untersagt sind jedoch Gasgrills oder offenes Feuer. Schwierig wird es außerdem, wenn man derzeit eine der Hütten buchen möchte. Pressesprecher Eckhard Nickig erklärt: „Weitere Buchungen sind bis Ende August erst mal nicht mehr möglich. Es sei denn, die Temperaturen sinken deutlich ab.“

In Ehringshausen können die Grillhütten noch angemietet werden. Wer in Kölschhausen, Greifenthal oder einer der anderen Grillhütten feiern möchte, kann das auch weiterhin tun: „Die Mieter sind allerdings angewiesen, auf offenes Feuer zu verzichten“, teilt Petra Wahl vom Hauptamt der Gemeinde Ehringshausen mit. Ebenso sollten Zigaretten oder Flaschen nicht achtlos weggeworfen werden.

Andernorts obliegt die Sperrung der Hütten den jeweiligen Platzwarten, wie in der Gemeinde Hohenahr. Dort entscheiden die Vereine, ob das Feiern untersagt wird oder nicht. Sollte in der nächsten Zeit allerdings vom Land die Gefahrenstufe B ausgerufen werden, müsse die flächendeckende Sperrung von Grillplätzen in Betracht gezogen werden. (jhz)